Защита фигурантов дела о теракте на Крымском мосту изучит материалы к осени

Адвокаты подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту собираются закончить изучение материалов дела к осени, рассказал РИА Новости один из защитников Сергей Бизюкин.

«Мы продолжаем знакомиться с делом, там более 100 томов, я думаю, закончим через пару месяцев», — уточнил юрист.

По его словам, сразу после этого дело передадут на утверждение в Генпрокуратуру.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. Это привело к обрушению двух пролетов моста. Организатором преступления Следственный комитет России называет председателя СБУ Василия Малюка.

В ноябре 2023-го Малюк пригрозил, что в будущем будет «много сюрпризов и не только по Крымскому мосту». По его словам, сооружение будет уничтожено в любом случае.

В феврале глава СК Александр Бастрыкин заявил, что расследование дела о подрыве моста завершилось.

Ранее в Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности.