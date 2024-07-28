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В Норильске мужчина полгода общался с мошенниками и лишился 6,9 млн рублей

В Красноярском каре мужчина лишился 6,9 млн рублей после общения с мошенниками

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Красноярского края хотел вернуть вложенные в финансовую пирамиду деньги и лишился почти семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В феврале 2024 года 54-летний житель Норильска получил сообщение с неизвестного номера о том, что ему могут возместить 1 млн рублей после неудачного вложения в финансовую пирамиду. Россиянин действительно имел печальный опыт с инвестированием, поэтому согласился на сотрудничество.

Для якобы разблокировки счета его убедили перевести полмиллиона рублей. Аферисты продолжили регулярно выходить на связь со своей жертвой и за полгода убедили норильчанина продать квартиру, а деньги вложить в «инвестиции».

Всего за время общения с мошенниками мужчина перевел им на разные счета 6,9 млн рублей и лишь спустя несколько месяцев обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее медработница из Омска десять лет копила два миллиона рублей и отдала их мошенникам.

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