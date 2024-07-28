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Площадь пожаров в лесах Якутии превысила 1 млн гектаров

МЧС: тушением пожаров в лесах Якутии занимаются почти 2 тыс. спасателей

В настоящее время на территории Якутии зарегистрированы 132 лесных пожара, площадь которых превысила 1 млн гектаров. Об этом сообщает МЧС России.

В тушении возгораний принимают участие 1960 спасателей при поддержке 222 единиц спецтехники. За прошедшие сутки специалистам удалось ликвидировать шесть пожаров на площади 23 тыс. гектаров и локализовать три возгорания на территории площадью более 15 тыс. гектаров.

Отмечается, что только за минувшие сутки на тушение пожаров в Якутии потратили 193 тонны воды.

Ситуация с лесными возгораниями обострилась в регионе в июле. Особенно масштабные пожары фиксировали в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах Якутии.

20 июля сообщалось, что два самолета-амфибии Бе-200 вылетели для борьбы с пожарами в Верхневилюйском районе Якутии. Также на тушение пожаров в районе привлечены дополнительные силы. В регионе наблюдается сильный ветер, установилась аномальная жара.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Якутии.

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