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В Бурятии ребенок выпал из окна, пока мать делала уборку

В Бурятии ребенок выжил после падения с пятого этажа

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Shutterstock

В Улан-Удэ пятилетняя девочка выпала из окна, пока мать убиралась в квартире, пострадавшая выжила, ее госпитализировали с травмами. Об этом сообщается в Telegram-канале Gazeta.rb.

Инцидент произошел в многоэтажке по бульвару Карла Маркса, 33-летняя женщина убиралась в квартире и на некоторое время оставила без присмотра пятилетнюю дочь.

Через некоторое время женщина заметила, что ребенка нет в комнате, на открытом окне отсутствовала москитная сетка. Мать выбежала на улицу и обнаружила дочь на газоне, в это время соседи уже вызвали пострадавшей скорую помощь. Ребенок госпитализирован, подробности о состоянии девочки неизвестны .

До этого сообщалось, что во Владивостоке двухлетний ребенок выжил после выпадения из окна седьмого этажа. Где в момент произошедшего находились родители, неизвестно. Пострадавший получил серьезные травмы, его направили в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья на учете не состояла.

Ранее в Красноярске полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа.

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