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Депутат сообщил, что на дело о драке сына миллиардера с полицейским хотели повлиять

Хинштейн: руководство МВД взяло под контроль дело о драке сына Мусы Бажаева

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Руководство МВД взяло под личный контроль дело о нападении сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на полицейского из-за активных попыток повлиять на его ход. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, для МВД это разбирательство «должно стать во всех смыслах делом чести».

Хинштейн назвал сына бизнесмена «мажором», который ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина, отвечающего за всю общественную безопасность Центрального округа.

«Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники — от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся», — написал депутат.

Он добавил, что каким бы уважаемым человеком не был его отец, это не дает право сыну «средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы».

27 июля СК по Москве сообщил о задержании Тимура Бажаева за драку с полицейским в районе «Лужников». Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Муса Бажаев заявил, что не будет вмешиваться в ход разбирательства и если его сын виноват, то он будет отвечать.

Ранее россиянка напала на соседа-полицейского из-за замечания.

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