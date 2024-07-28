Названы топ-5 самых вредных продуктов для детских зубов

Карамельки любых видов и составов возглавляют рейтинг самых вредных продуктов для детских зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

«Как бы производители не старались убедить нас в пользе такого продукта за счет включения в его состав натурального сока, естественных ароматизаторов и отсутствия консервантов, но на ключевой аспект в виде длительного присутствия карамельки во рту они повлиять не в состоянии. Наиболее вредной чертой такого продукта является продолжительный контакт сладкого продукта с менее минерализованной, чем у взрослых, эмалью зубов, оказывающий, с одной стороны, непосредственное деструктивное воздействие за счет кислот и углеводов в составе леденца, с другой стороны, сахар в карамельках служит источником пищи для кариесогенной микрофлоры. Аналогичная ситуация наблюдается в случае с ирисками и нугой», — объяснила она.

Второй вредный продукт — газированные напитки. По аналогии с карамельками вред газировки обусловлен не «синтетическими компонентами», а пузырьками и большим количеством сахара. Пузырьки образуются в ходе распада весьма активной угольной кислоты, которая в любом случае оказывает деструктивное влияние на эмаль, а также существенно снижает ph полости рта, нарушая процессы минерализации. Еще одной особенностью газировки является повышение кислотности желудочного сока, что тоже пагубно влияет на среду полости рта.

«Третья категория продуктов — чипсы, крекеры и сдобное печенье. Они содержат огромное количество легкоферментируемых углеводов в составе, снижающих реминерализующие свойства слюны в момент их приема. Еще одно неприятной особенностью является их способность «прилипать» к каждому углублению на зубах и задерживаться там максимально долго. В связи с чем большинство любителей таких хрустящих продуктов избавляются от следов их присутствия только во время вечерней чистки зубов», — подчеркнула эксперт.

Также, для зубов вредна любая высокоуглеводная пища накануне сна. В данном случае вред зубам может причинить как вредная карамелька, так и полезная каша или кефир. В ночное время количество слюны существенно уменьшается. Поэтому функция самоочищения выполняется не лучшим образом, а пищевые остатки, явно, не улучшают ситуацию. Именно по этой причине даже после чашечки «здоровой» ряженки перед сном нужно тщательно почистить зубы.

«Наконец, к вредным также относятся кислые продукты и напитки. Речь идет не только об экстремально кислых продуктах как конфета «кислорот», например, но и о лимонадах и просто цитрусовых (лимонах, апельсинах и т.д.). Данные продукты безобидны при дозированном приеме, но их регулярное употребление с высокой вероятностью спровоцирует появление очаговых деминерализаций и эрозий на зубах, особенно молочных. Самостоятельное восстановление тканей зуба в таких случаях невозможно и требует лечения в кабинете стоматолога. Более того, при сохранении вредной привычки, походы к доктору становятся регулярными и с каждым разом менее результативными», — резюмировала стоматолог.

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