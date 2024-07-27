В Кремле порадовались, что в России не транслировали церемонию открытия Олимпиады

Некоторые эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в Париже оказались совершенно отвратительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — сказал представитель Кремля, добавив, что целиком церемонию ему так и не удалось посмотреть.

«Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — добавил Песков.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западные ценности после просмотра открытия Олимпиады. По его мнению, Церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала отсутствие общей моральной основы у Запада.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась в пятницу, 26 июля. В социальных сетях многие пользователи выразили негативную реакцию на сцену, которая была воспринята как пародия на «Тайную вечерю».

В РПЦ оценили намек на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже.