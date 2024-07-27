В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар

Крупный пожар в Ростове-на-Дону тушат пожарные на площади 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Сообщение о возгорании по адресу: пер. Машиностроительный, 18 в пожарно-спасательную службу поступило в 12:50», – говорится в посте ведомства.

Отмечается, что сначала загорелся мусор, затем огонь перекинулся на грейдер и строительный вагончик. Очевидцы слышали один мощный взрыв.

На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники.

В ночь на 27 июля произошел пожар на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти Самарской области, горели кабели и насос на установке очистки от СО2 на площади 200 кв. м. В тушении огня были задействованы 59 человек и 21 единица техники. В результате инцидента никто не пострадал. Потушить пожар удалось к 03:44 (2.44 мск).

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.