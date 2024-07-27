В Петербурге встреча с мужчиной с сайта знакомств закончилась для подростка изнасилованием

Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Пушкине, на Пушкинской улице. По версии правоохранителей, с 33-летним россиянином 17-летняя девушка познакомилась на сайте знакомств. Спустя некоторое время после встречи мужчина надругался над новой знакомой.

Девушка быстро обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого нашли по горячим следам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент он находится в изоляторе.

Известно, что ранее россиянин привлекался к ответственности за кражу. Как сообщает Mk.ru, в отношении мужчины возбудили дело не только об изнасиловании, но и о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Петербурге иностранца задержали за то, что он приставал к семилетней девочке. По словам отца ребенка, это произошло на улице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Помимо этого, на него составили административный протокол, так как он нарушал режим пребывания в России.

Ранее в Ленобласти мигрант изнасиловал пенсионерку.