Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге встреча с мужчиной с сайта знакомств закончилась для подростка изнасилованием

В Пушкине мужчина с сайта знакомств изнасиловал 17-летнюю девушку

close
100%
Depositphotos

Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Пушкине, на Пушкинской улице. По версии правоохранителей, с 33-летним россиянином 17-летняя девушка познакомилась на сайте знакомств. Спустя некоторое время после встречи мужчина надругался над новой знакомой.

Девушка быстро обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого нашли по горячим следам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент он находится в изоляторе.

Известно, что ранее россиянин привлекался к ответственности за кражу. Как сообщает Mk.ru, в отношении мужчины возбудили дело не только об изнасиловании, но и о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Петербурге иностранца задержали за то, что он приставал к семилетней девочке. По словам отца ребенка, это произошло на улице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Помимо этого, на него составили административный протокол, так как он нарушал режим пребывания в России.

Ранее в Ленобласти мигрант изнасиловал пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами