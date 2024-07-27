В аэропорту Вены вызвали полицию из-за экоактивистов

Администрация аэропорта Вены подала заявление в полицию из-за группы из порядка 50 экоактивистов движения Letzte Generation («Последнее поколение»), устроивших акцию протеста в одном из терминалов. Об этом сообщил портал ORF.

По данным портала, причиной жалобы стали действия восьми активистов. Администрация аэропорта обвинила их в порче имущества, а также в проведении несанкционированного собрания и нарушении общественного порядка.

Глава правительства земли Нижняя Австрия Йоханн Микль-Ляйтнер, на территории которой находится аэропорт, назвала протестующих преступниками. Чиновник подчеркнула, что те, кто мешают работе аэропортов, «должны сидеть за решеткой».

Незадолго до этого сообщалось, что участники экологической организации «Последнее поколение Австрия» организовали протест в Венском международном аэропорту. Они разбросали оранжевое конфетти, скандировали лозунги и делали заявления в защиту климата. Более того, несколько человек приклеили себя к полу.

Ранее экоактивистов, нарушивших работу аэропорта, задержали во Франкфурте.