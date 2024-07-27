Людей массово эвакуируют из округа Бьютт в Калифорнии из-за лесного пожара

Около четырех тысяч человек эвакуируют из округа Бьютт на севере Калифорнии из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местного шерифа.

Как сообщает телеканал со ссылкой на департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии, в результате возгорания уже были разрушены 134 строения. В настоящее время порядка 4,2 тысячи построек остаются под угрозой разрушения. Площадь пожара оценивается в свыше 120 тысяч гектаров.

Незадолго до этого руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер сообщало, что организация ожидает задержек в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта.

Также лесные пожары бушуют и в Якутии. Сообщалось, что два самолета-амфибии Бе-200 вылетели для борьбы с пожарами в Верхневилюйском районе республики. Кроме того, на тушение пожаров были привлечены дополнительные силы. В Якутии наблюдается сильный ветер, установилась аномальная жара.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Якутии.