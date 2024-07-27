В Башкирии затопило несколько деревень

В Учалинском районе Башкирии затопило ряд деревень из-за разлива 50 малых рек. Об этом сообщается в Telegram-канале главы муниципалитета Руслана Гилязетдинова.

«На сегодняшний день за 3 декаду месяца выпало 113,9 мм при норме 32 мм (355,9 % от нормы). В связи с дождевым паводком идет подтопление территорий населённых пунктов, в первую очередь домов частного сектора, расположенных в низинах, в близи рек и озер», — сообщил чиновник.

В связи с буйством стихии введены ограничения движения транспорта по трассам «Старобайрамгулово - Шарипово - Вознесенка» и «Малоказаккулово – Сураманово – а/д Баимово – Озерный». Заблокированы из-за затопления дорог и обрушения мостов отказались деревни Шарипово, Азнашево, Кажаево и Сураманово.

Администрация района работает над решением проблемы подвоза продуктов в пострадавшие населенные пункты в условиях ограничения движения.

«Утром поступила информация по разрушению моста в д. Мулдашево, оперативная группа выехала на место, из Белорецка направлены спасатели Госкомитета по ЧС», — сообщил Гилязетдинов.

До этого в башкирском городе Туймазы затопило несколько домов из-за обильных осадков.

Ранее жители Челябинской области рассказали об эвакуации после прорыва дамбы.