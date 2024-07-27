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В Мексике произошло землетрясение

В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

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Uwe Anspach/Global Look Press

Европейские специалисты зафиксировали в Мексике землетрясение магнитудой 5,3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северу от города Акапулько, население которого составляет 673 тысячи человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 20 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.

26 июля китайские ученые из Южного научно-технологического университета в Шеньчжене нашли причину сильного землетрясения, которое случилось в Марокко осенью прошлого года и привело к многочисленным человеческим жертвам. Исследователи предположили, что катаклизм мог быть вызван тем же подъемом мантии, который способствует увеличению высоты горного хребта Высокий Атлас.

До этого постпред Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон заявила, что экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в Турции в начале февраля 2024 года, превысил $100 млрд.

Ранее в Гватемале произошло сильное землетрясение.

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