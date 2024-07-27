Власти Курской области сообщили о пострадавших в регионе при атаке ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки украинских войск на железнодорожный переезд в регионе были ранены два человека.

По словам Смирнова, в Глушковском районе с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на легковую машину на железнодорожном переезде. В результате водитель и пассажир были ранены. Им оказана необходимая медицинская помощь.

До этого врио губернатора сообщал, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на двух рыбаков в деревне Елизаветовке Глушковского района Курской области.

По данным министерства обороны России, в ночь на 27 июля системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили по семь беспилотников в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Вечером 26 июля средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.