В Петербурге мужчина с костюмом полицейского и дубинкой удерживал знакомую в квартире

Жителя Петербурга задержали после того, как в его квартире обнаружили полицейскую форму и женщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем правоохранители узнали после того, как с ними связался мужчина и заявил, что у него попросил помощи незнакомец. По словам неизвестного, в одной из квартир дома на улице Чайковского человек удерживал в плену россиянку.

Чтобы прояснить ситуацию, полиции пришлось обратиться к сотрудникам МЧС. Они вскрыли дверь указанного помещения, где обнаружили 25-летнего мужчину и девушку.

«В жилище также нашлись полицейская форма и жетон сотрудника ППСП, резиновая дубинка, пистолет, наручники, девять стреляных гильз и два световых патрона», – сообщается в публикации.

По словам самого задержанного, все это ему удалось купить в интернет-магазинах.

Россиянина направили в отдел, в отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Пленница написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что подозреваемый раньше трижды был осужден по статьям, связанным с запрещенными веществами. На момент произошедшего он только освободился после последнего срока.

Ранее мужчина похитил двух школьниц, потому что хотел, чтобы у него были дочери.