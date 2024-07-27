В Каспийске задержали готовивших нападения местных жителей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и министерства внутренних дел России задержали троих жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации. По адресам их проживания были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие и флаги террористической организации. В мобильных телефонах задержанных обнаружены наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники дали признательные показания.

19 июля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках Ставропольского края, где выходец из Центральноазиатского региона намеревался устроить взрыв на автовокзале. После совершения преступления мужчина планировал выехать в Сирию для вступления в ряды террористов. Его своевременно выявили и задержали.

До этого спецслужбы Донецкой народной республики предотвратили теракт против представителей органов власти, который организовало одно из запрещенных в России украинских формирований.

Ранее МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта.