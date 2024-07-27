Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Каспийске задержали готовивших нападения местных жителей

ФСБ: три жителя Каспийска задержаны за подготовку нападений на правоохранителей

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и министерства внутренних дел России задержали троих жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации. По адресам их проживания были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие и флаги террористической организации. В мобильных телефонах задержанных обнаружены наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники дали признательные показания.

19 июля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках Ставропольского края, где выходец из Центральноазиатского региона намеревался устроить взрыв на автовокзале. После совершения преступления мужчина планировал выехать в Сирию для вступления в ряды террористов. Его своевременно выявили и задержали.

До этого спецслужбы Донецкой народной республики предотвратили теракт против представителей органов власти, который организовало одно из запрещенных в России украинских формирований.

Ранее МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами