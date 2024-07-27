Врачи трижды спасли жизнь пассажирке во время рейса в Южно-Сахалинск

Пассажирке рейса Москва — Южно-Сахалинск стало плохо во время полета, у женщины случились три приступа подряд, ее спасли врачи, оказавшиеся на борту. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 24 июля во время рейса в Южно-Сахалинск, одна из пассажирок почувствовала себя плохо. После набора высоты у нее начались судороги и остановилось дыхание. На призыв экипажа о помощи откликнулся врач реаниматолог-анестезиолог Иван Кононов из Холмской ЦРБ, ему помогали врач-онколог из Санкт-Петербурга, которая летела на конференцию на Сахалин, и медсестра из ЦРБ Южно-Курильска.

В течение всего полета приступы повторялись трижды, медики не отходили от пассажирки и оказывали ей помощь. После посадки женщину передали врачам скорой помощи.

До этого сообщалось, что пассажиры самолета, следовавшего из Москвы в Тюмень, спасли женщину, которой стало плохо во время полета. Тревогу забил внук пожилой пассажирки. Мальчик сообщил, что у бабушки проблемы с сердцем. Среди пассажиров оказались руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2 Антон Терехин и сотрудница МСЧ «Нефтяник» Стелла Сиверцева. Медики оказали пенсионерке первую помощь и стабилизировали ее состояние.

Ранее гинеколог убедила пилотов посадить самолет, чтобы спасти беременную и ее ребенка.