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В Таджикистане обеспокоились уровнем знания русского языка у школьников

Минобразования Таджикистана: некоторые выпускники школ не владеют русским языком

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые выпускники школ в Таджикистане не знают русский язык даже на базовом уровне. Об этом заявил министр образования и науки Рахим Саидзода, чьи слова передает РИА Новости.

«Это вызывает тревогу», — сказал он.

По словам Саидзода, чтобы улучшить ситуацию, нужно изменить методику преподавания русского языка. В школах необходимо сделать упор на игровое начало и интерактивное общение. Министр отметил, что многие учителя сосредоточены на грамматике, хотя можно было бы максимально мотивировать учеников к изучению языка — через картинки, игры, интерактив.

Саидзода добавил, что министерство разработало специальную программу. Для нее ведомство переработало типовые учебные программы изучения русского языка. В настоящее время в школах проводятся обучающие семинары по этой программе для учителей, тогда как для мотивации школьников подготовили новые учебники по русскому языку.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своих детей русскому языку. По словам главы ведомства, им необходимо понимать культуру поведения и общения со сверстниками.

Ранее вологодский губернатор разнес чиновников за плохой английский.

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