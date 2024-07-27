В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России заявили, что боль в глазах может быть симптомом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к другим симптомам заболевания относятся повышение температуры, слабость, боль в мышцах и пояснице, а при прогрессировании заболевания — заторможенность, нарушения движения и чувствительности, вплоть до судорог и потери сознания.

Специалисты НМИЦ Минздрава рекомендуют при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачу. Также следует применять репелленты и москитные сетки, так как заражение чаще всего происходит через укусы инфицированных комаров.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что риски распространения лихорадки Оропуш на территории России исключены.

Лихорадка Оропуш была выявлена в Республике Тринидад и Тобаго.

Ранее в российском регионе выявили четыре случая лихорадки Западного Нила.