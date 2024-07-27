Средние зарплаты в рознице достигли 50 тысяч рублей

За первое полугодие 2024 года в России было открыто более 655 тысяч вакансий, которые относятся к профессиональной области «Розничная торговля» — это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это показало исследование hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В целом на розницу приходится каждая десятая вакансия в стране (10,6% от общего количества вакансий в первом полугодии 2024). Эта сфера остается одной из самых дефицитных в стране: на одну вакансию в рознице приходится 1,4 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей.

Вместе с ростом спроса изменилась и медиана предлагаемых зарплат: если в первой половине 2023 года работодатели готовы были платить специалистам розницы 41 тыс. руб., то в 2024 году — уже 49,9 тыс. руб.

Потребность в специалистах розничной торговли наиболее ощутимо выросла в Республике Калмыкия (+79% по сравнению с первым полугодием 2023 года), в Курганской области (+60,5%), в Магаданской области (+59,6%), в Челябинской области (+58,8%) и в Свердловской области (+54,1%). Интересно, что самый высокий спрос на продавцов и других специалистов розницы наблюдается в Республике Калмыкия, где на эту сферу приходится более четверти от всех вакансий региона (26,5%), а также в Ленинградской области (18,2%) и в Астраханской области (17,9%).

Несмотря на то, что розничная торговля считается профессиональной областью с низким порогом входа, есть ряд компетенций, которые крайне важны для построения успешной карьеры. Как показал опрос работодателей, которые активно нанимают линейный персонал в ритейле (продавцы, кассиры и т. п.), в топ-5 самых важных навыков входят навыки продаж (71% компаний считают это принципиальным), работа с кассой (67%), глубокое знание предлагаемого товара (57%), а также мерчандайзинг и навыки презентации (по 29%). Реже работодатели обращают внимание на уверенное владение ПК (важно для 19%), а также на навыки B2C-продаж (14%). Наименее значимы такие навыки, как B2B-продажи и оптовые продажи (по 5%).

Ранее работодатели назвали главные «красные флаги» соискателей.