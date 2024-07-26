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Минстрой проверит на безопасность конструкции дома в Ульяновске, где произошел пожар

В Ульяновске проверят на безопасность конструкции дома, где произошел пожар

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Конструкции дома в Ульяновске, где произошел пожар, намереваются проверить на безопасность. Об этом сообщает глава региона Алексей Русских.

Глава Ульяновской области сообщил, что дал распоряжение региональному Минстрою, чтобы тот обследовал конструкции подвергшегося повреждениям дома на безопасность. По его словам, работы начнутся «с рассветом».

Место происшествия оцепили, сообщил Русских. Кроме того, там продолжает дежурить скорая помощь. Глава региона отметил, что поставил задачу оказать пострадавшим адресную поддержку, в том числе материальную.

Вечером 26 июля в жилом доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел взрыв, после которого загорелись три квартиры на третьем этаже. Из дома эвакуировали 87 жильцов, включая 12 детей. Трое взрослых в результате произошедшего оказались госпитализированы. Ребенка и двух женщин спасти не удалось. Предварительно, причиной произошедшего стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Ранее инженера, устроившего взрыв в дагестанской многоэтажке, оштрафовали на 200 тыс. рублей.

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