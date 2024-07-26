Пьяный мужчина на пляже пытался отобрать у девочки собаку и показал детям гениталии

В Красноярском крае мужчина после замечания оголился перед детьми на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на пляже в селе Бархатово. Отдыхавший там пьяный мужчина подошел к группе детей и попытался отнять у девочки собаку — она разрыдалась. После этого за ребенка вступились взрослые, которые отчитали отдыхающего.

В ответ на замечание в свой адрес мужчина повернулся спиной к детям и заступившимся за ним взрослым, наклонился и оголился. Его поступок успела заснять на камеру одна из женщин. После этого пьяный отдыхающий удалился.

До этого незнакомец со спущенными брюками преследовал женщину с ребенком в петербургском парке. Мужчина выскочил и оголился перед матерью с малолетним, а затем преследовал их, пока те не дошли до гипермаркета. Правоохранительные органы организовали проверку.

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