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Губернатор Ленобласти назвал поддержку граждан главной задачей НКО

Глава Ленобласти Дрозденко: НКО решают конкретные социальные проблемы

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Пресс-служба правительства Ленинградской области

Некоммерческие организации предлагают конкретные решения проблем в социальной сфере и оказывают целевую поддержку гражданам, заявил на фестивале НКО, который прошел в рамках Гражданского форума «Команда 47» в городе Сланцы Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко. Главу Ленобласти цитирует пресс-служба областного правительства.

Александр Дрозденко отметил, что «НКО — это не про освоение денег, это про конкретный результат».

«Очень важно для некоммерческих организаций не превратить свою работу в производственную деятельность, не поставить на конвейер, ведь тогда весь смысл работы НКО ломается», — считает Александр Дрозденко.

Развивая затронутую участниками форума тему привлечения в Ленинградскую область туристов, губернатор подчеркнул, что регион является одним из самых популярных в стране среди путешественников.

Он заявил, что приветствует любые предложения, направленные на увеличение потока туристов.

По мнению Дрозденко, необходимо отдельно выделять сельский туризм или экотуризм.

«Это очень востребовано, прежде всего, среди урбанистов. Для них увидеть козу или попробовать молоко из-под коровы, или переночевать на сеновале — это приключение круче, чем полет на воздушном шаре», — сказал глава региона.

Отвечая на вопрос аудитории о том, что ему, как губернатору важно видеть в районах, Александр Дрозденко назвал «позитивную энергетику и заряженность на результат, на положительные эмоции».

Фестиваль НКО прошел впервые в рамках Гражданского форума Ленинградской области в формате палаточного лагеря в Сланцевском районе. Цель форума — способствовать развитию малых территорий и дать толчок некоммерческому сектору. На форуме собралось 50 представителей молодых некоммерческих организаций.

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