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Подмосковной полиции поставили задачу «осветлить» регион от иностранцев

МВД: нужно осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранцами

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Телеграм-канал «Официальный Долгопрудный»‎

Сотрудник подмосковного МВД поставил перед коллегами задачу «осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами». Речь полицейского публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Начальник ГУ МВД по Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков поставил перед своими подчиненными задачу по усилению работы с нелегальными мигрантами на ближайшие полгода, с целью «осветлить регион», сообщил представитель МВД из Долгопрудного. Он процитировал слова Паукова, сказанные на недавней коллегии.

Представитель МВД из Долгопрудного отметил, что работа с нелегальными мигрантами находится на особом контроле. В настоящее время рассматривается ряд законопроектов, направленных на ужесточение мер принудительного характера для иностранных граждан, нарушающих законодательство.

До этого председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ, увеличилось в 2023 году с 1 787 до 6 082.

Ранее МВД России сообщало, сколько нелегальных мигрантов выслали из страны в 2024 году.

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