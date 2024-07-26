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В Севастополе на 15 минут объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил, что в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в городе Севастополе, расположенном на Крымском полуострове. О введении особого режима в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

«Внимание! Воздушная тревога», — говорится в заявлении, опубликованном в 19:27 мск.

На фоне сложной оперативной обстановки в Севастополе приостановили движение общественного транспорта. В том числе это касается паромов и катеров.

Позже глава города сообщил об отмене особого режима. Соответствующий пост в его Telegram-канале появился в 19:42 мск.

В ночь на 26 июля в Севастополе также сработали сирены. Местных жителей предупредили об угрозе обстрела с применением баллистических ракет.

23 июля в небе над населенным пунктом сбили более 15 украинских дронов. Как рассказал Развожаев, осколки одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) и повредили грузовик.

Фрагменты еще одного дрона рухнули около жилого дома на территории другого СНТ. Здесь никаких разрушений не зафиксировали.

Ранее в Севастополе российские военные отразили атаку украинского безэкипажного катера.

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