В Севастополе на 15 минут объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в городе Севастополе, расположенном на Крымском полуострове. О введении особого режима в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.
«Внимание! Воздушная тревога», — говорится в заявлении, опубликованном в 19:27 мск.
На фоне сложной оперативной обстановки в Севастополе приостановили движение общественного транспорта. В том числе это касается паромов и катеров.
Позже глава города сообщил об отмене особого режима. Соответствующий пост в его Telegram-канале появился в 19:42 мск.
В ночь на 26 июля в Севастополе также сработали сирены. Местных жителей предупредили об угрозе обстрела с применением баллистических ракет.
23 июля в небе над населенным пунктом сбили более 15 украинских дронов. Как рассказал Развожаев, осколки одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) и повредили грузовик.
Фрагменты еще одного дрона рухнули около жилого дома на территории другого СНТ. Здесь никаких разрушений не зафиксировали.
Ранее в Севастополе российские военные отразили атаку украинского безэкипажного катера.