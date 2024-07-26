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Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

«Страна.ua»: подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион арестовали

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Roman Baluk/Reuters

Подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслава Зинченко арестовали без возможности внести залог. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что именно такую меру просила принять прокуратура.

В суде молодой человек привлек внимание прессы. Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери погибшего экс-депутата.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка.

Задержанный по делу об убийстве Фарион родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

Ранее украинские радикалы опубликовали видео убийства Фарион.

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