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В Испании десятки посетителей ресторана подхватили сальмонеллез из-за одного блюда

ABC: в Барселоне 22 человека заболели сальмонеллезом после употребления тортильи

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Shutterstock

В Барселоне 22 человека заразились сальмонеллезом после того, как отведали в ресторане традиционное испанское блюдо — тортилью. Об этом пишет газета ABC, ссылаясь на агентство общественного здравоохранения Барселоны (ASPB).

По данным издания, 23 июля владелец ресторана сообщил в ASPB о возможной вспышке сальмонеллеза из-за употребления посетителями заведения картофельного омлета. Трое пострадавших были доставлены в больницу, всего пострадали 22 человека.

Служба контроля пищевых продуктов провела проверку в ресторане и изъяла для анализа образцы продуктов для их последующего анализа в лаборатории. Вероятно, причина вспышки сальмонеллеза заключается в некачественных яйцах, отмечается в материале.

Для сальмонеллеза обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Болезнь длится от двух до семи дней.

До этого в Санкт-Петербурге у 26 детей, посещавших частное образовательное учреждение «Дельфин», выявили сальмонеллез. Результаты эпидрасследования показали, в детском саду не соблюдалась групповая изоляция, а также требования дезинфекции. Сотрудники не стирали постельное белье вовремя, а также игнорировали требования к регулярной уборке.

Ранее Онищенко объяснил, как не подхватить сальмонеллез.

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