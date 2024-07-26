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Женщина купила в интернете фритюрницу, но получила живую ящерицу

Marca: колумбийка получила живую ящерицу вместо купленной в интернете фритюрницы

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sofiaserrano97/X (ранее Twitter)

В Колумбии женщина заказала в интернет-магазине фритюрницу, но вместо нее получила живую ящерицу в коробке, пишет издание Marca.

Как рассказала колумбийка по имени София Серрано, она заказала в интернете фритюрницу, которую давно себе присмотрела. После того, как покупка была оплачена, женщина стала ждать, когда курьер привезет доставку. Впрочем, радость от приобретения была не долгой. Когда она открыла коробку, увидела внутри большую ящерицу.

«Не знаю, это вина магазина или курьера», — прокомментировала София.

Серрано позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Приехавшие вместе с офицерами зоологи установили, что в коробке была испанская скальная ящерица, которую они забрали с собой. После того, как женщина рассказала о случившемся в соцсетях, люди признались, что не хотели бы оказаться на ее месте.

«Новая фобия разблокирована», — пишут комментаторы.

Ранее ученые раскрыли тайну устойчивости ящеров к сильнейшим змеиным ядам.

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