Стала известна личность мужчины, который загорелся на Красной площади

Мужчиной, который загорелся на Красной площади, оказался 74-летний президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что в 2023 году Арсеньева обвинили в срыве поставок для нужд обороны, в том числе для специальной военной операции в рамках гособоронзаказа. Кроме того, в концерн «Ростех» поступила жалоба на Арсеньева, где его обвинили в воровстве документации на продукцию другого предприятия.

Глава «Волны» подал в суд иск о защите чести и достоинства, но его отклонили. В ответ Арсеньев подал встречный иск.

Днем 26 июля Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве на Красной площади загорелся человек.

Инцидент произошел в нескольких метрах от Мавзолея В.И. Ленина. По словам очевидцев, мужчина имел при себе горючую жидкость.

В процесс оперативно вмешались сотрудники полиции, которые потушили неизвестного. Территорию оцепили. Мужчина не пострадал, его отправили на допрос.

Ранее на Урале подростки сбили на самокате женщину, ее увезли в больницу.