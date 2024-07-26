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Появились подробности по делу экс-замминистра обороны Булгакова

РИА: Булгаков поддержал систему поставок некачественных продуктов в условиях СВО

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Алексей Колчин/РИА Новости

Система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости существовала даже в условиях специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, говоря о деле экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова.

«Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась», — рассказал источник.

По данным собеседника агентства, военнослужащие не получали качественные продукты питания.

26 июля Дмитрия Булгакова задержали. Экс-заместителю главы Минобороны вменяют обвинение в рамках уголовного дела коррупционной направленности.

Сообщалось, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники Федеральной службы безопасности РФ и министерства внутренних дел. Также им содействовали представители Следственного комитета России.

Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что суд уже избрал Булгакову меру пресечения. Бывшего замминистра обороны заключили под стражу. Сколько именно времени экс-чиновник проведет в СИЗО не сообщалось.

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.

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