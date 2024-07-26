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Набиуллина заявила о риске перегрева экономики РФ

Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что экономика РФ остается в состоянии перегрева

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Экономика России продолжает оставаться в состоянии значительного перегрева, без повышения ключевой ставки Центробанком были бы риски стагфляции. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева», — сказала Набиуллина.

По заявлению руководителя Центрального банка, запасы рабочей силы и производственных мощностей находятся на пределе. Недостаток этих ресурсов может вызвать замедление экономического роста, даже при активных попытках стимулирования спроса, что приведет к ускорению инфляции. Фактически, это создает риск стагфляции, и избежать его можно лишь через глубокую рецессию. Только новые меры ужесточения экономической политики сегодня помогут предотвратить такой неблагоприятный сценарий, подчеркнула Набиуллина.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка.

Ранее в ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки.

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