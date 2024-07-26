Россиянам назвали способ защитить свое жилье от мошенников

Правозащитник, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире «Радио 1» рассказал, как обезопасить свое жилье от незаконного отчуждения. В первую очередь, по его словам, необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).

«Человеку необходимо обратиться в МФЦ и написать заявление, что любые сделки по отчуждению его имущества могут быть осуществлены только с личным присутствием. Помимо этого, такое заявление необходимо написать во все банки, что получение кредитов возможно только при его личном присутствии», — посоветовал юрист.

Именно эти процедуры, по его словам, максимально усложнят работу мошенникам и обезопасят людей.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что мошенники могли заложить дом народной артистки России Ларисы Долиной в подмосковной Протасовке стоимостью 70 млн рублей.

Согласно оказавшемуся в распоряжении канала документу из базы частных кредиторов, Долина якобы заложила загородный дом ради займа для оплаты юбилейного гастрольного тура. Сумма залога — 50 млн рублей.

Директор Долиной позднее опроверг информацию о залоге, заявив, что деньги на юбилейный тур у нее есть, а дачу заложили мошенники, которые получили доступ к бумагам на объект.

Ранее россиянка поверила аферистам и вложила в мошеннический проект более 11,5 млн рублей.