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В Челябинской области будут судить девушку за попытку расправы над бизнесменом

Жительницу Челябинской области будут судить за приготовление к расправе по найму

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ФСБ РФ по Челябинской области

Жительница Челябинской области предстанет перед судом за организацию и приготовление к расправе над местным предпринимателем. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

В заявлении уточняется, что под стражей оказалась 22-летняя девушка. Против нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, а также п.п. «б» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, в период с января по 11 февраля 2024 года гражданка находилась в городах Южноуральск и Троицк. Здесь она искала людей, которые помогут ей избавиться от 35-летнего бизнесмена.

В результате жительница нашла соучастников и вступила с ними в сговор. При этом она пообещала исполнителям денежное вознаграждение в размере шести млн рублей.

«Однако преступный умысел обвиняемой <...> не был доведен до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку приготовление к преступлению выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области», — говорится в публикации.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что расследование по делу уже завершено. Специалисты собрали достаточно доказательств, на основании которых составили обвинительное заключение для передачи его в суд.

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