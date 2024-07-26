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В Германии призвали прекратить выплаты ООН за сравнение Нетаньяху с Гитлером

Bild: в ФРГ призвали прекратить выплаты ООН за коллаж Нетаньяху с Гитлером

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Global Look Press

В Германии потребовали отстранить спецдокладчика ООН Франческу Альбанезе от должности за ее комментарий под коллажом с Адольфом Гитлером и премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Об этом пишет Bild.

В четверг, 25 июля, бывший сотрудник ООН Крейг Мокибер опубликовал в соцсети Х коллаж с Адольфом Гитлером, которого приветствуют немцы в 1933 году, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который накануне посетил конгресс США.

Мокибер сопроводил свой пост фразой, что «история всегда наблюдает». А Альбанезе оставила комментарий под публикацией, заявив, что «именно об этом она думает сегодня».

Как сообщает Bild, в ответ на это депутат бундестага Франк Мюллер-Розентритт потребовал, чтобы правительство ФРГ отстранило Альбанезе от должности в ООН с угрозой прекратить выплаты всемирной организации. Позже его коллега от от партии «Христианско-демократический союз Германии» Гитта Коннеман согласилась с этим. Парламентарий напомнила, что Германия — второй крупнейший спонсор ООН.

Ранее в Вашингтоне сожгли флаги США и чучело Нетаньяху.

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