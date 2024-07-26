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Здание Госсовета в Хельсинки облили красной краской

Yle: неизвестные облили здание Госсовета в Хельсинки красной смесью

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Michael Runkel/Global Look Press

В ночь на пятницу неизвестные облили здание Госсовета в Хельсинки. Об этом сообщает издание Yle.

Замдиректора службы безопасности Госсовета Юха Палласпуро сообщил, что около полуночи четверо человек в черной одежде и масках облили двери, стены и лестницу здания.

Вандалы использовали смесь краски и воды. На данный момент нарушителей ищут, мотивы их поступка неизвестны.

В здании Госсовета расположены офис канцлера юстиции, канцелярия Госсовета и помещения министерства финансов.

До этого активистка, выступающая против изменений климата, испортила картину известного художника-импрессиониста Клода Моне «Маки» в парижском музее Орсе.

Незадолго до того неизвестные повредили памятник жертвам политических репрессий в Краснодаре. В темное время суток злоумышленники спилили элементы памятника, установленного на территории Всесвятского кладбища.

Ранее вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище.

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