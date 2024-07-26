Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: летом ноги особенно нуждаются в уходе

Специалист по педикюру Геращенко: летом важно регулярно ухаживать за ногами

close
100%
Unsplash

Летом ноги особенно нуждаются во внимании, поскольку жаркая погода, открытая обувь и длительные прогулки могут привести к появлению мозолей, трещин и сухости кожи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила владелица студии красоты и учебного центра «Адомани», автор обучающих программ по маникюру и педикюру Ирина Геращенко.

Специалист посоветовала ежедневно очищать и увлажнять кожу ног с помощью мягких скрабов и питательных кремов.

«Необходимо делать регулярный педикюр у специалиста. Он поможет удалить огрубевшую кожу, смягчить ступни и ухаживать за ногтями. Следуйте рекомендациям своего мастера по домашнему уходу за кожей ног и результат от процедуры продлится гораздо дольше», — сказала Геращенко.

Кроме того, по ее словам, важно выбирать удобную и дышащую обувь.

Врач-дерматолог Александра Филева до этого предупреждала, что образование мозолей может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Главная опасность мозолей и натоптышей, по ее словам, состоит в том, что со временем они могут утолщаться. При этом в них образуются болезненные трещины, которые мешают при ходьбе. Человек будет пытаться меньше наступать на чувствительный участок стопы. Из-за этого может измениться походка и увеличиться нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Ранее эксперт ногтевого сервиса рассказала, как продлить жизнь педикюру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами