Эксперт: летом ноги особенно нуждаются в уходе

Летом ноги особенно нуждаются во внимании, поскольку жаркая погода, открытая обувь и длительные прогулки могут привести к появлению мозолей, трещин и сухости кожи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила владелица студии красоты и учебного центра «Адомани», автор обучающих программ по маникюру и педикюру Ирина Геращенко.

Специалист посоветовала ежедневно очищать и увлажнять кожу ног с помощью мягких скрабов и питательных кремов.

«Необходимо делать регулярный педикюр у специалиста. Он поможет удалить огрубевшую кожу, смягчить ступни и ухаживать за ногтями. Следуйте рекомендациям своего мастера по домашнему уходу за кожей ног и результат от процедуры продлится гораздо дольше», — сказала Геращенко.

Кроме того, по ее словам, важно выбирать удобную и дышащую обувь.

Врач-дерматолог Александра Филева до этого предупреждала, что образование мозолей может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Главная опасность мозолей и натоптышей, по ее словам, состоит в том, что со временем они могут утолщаться. При этом в них образуются болезненные трещины, которые мешают при ходьбе. Человек будет пытаться меньше наступать на чувствительный участок стопы. Из-за этого может измениться походка и увеличиться нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

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