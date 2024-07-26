В Курской области после атаки коптеров ВСУ без света остались более 2,5 тыс. человек

В Беловском районе Курской области с коптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сброшены взрывные устройства, в результате чего линии электропередачи получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Обесточено несколько населенных пунктов, в которых проживает более 2,5 тыс. жителей», — сказал он.

Смирнов отметил, что ремонтные работы начнутся тогда, когда позволит обстановка.

Он добавил, что в населенном пункте Кондратовка после сбросов возникли возгорания на отдельных участках. Добровольная пожарная команда в данный момент борется с огнем.

Утром 26 июля Смирнов сообщил, что в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области в результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата осколками повреждены помещения хлебоприемного пункта на территории местного промышленного предприятия.

В этот же день врио губернатора сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал недействующее предприятие в Курской области.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.