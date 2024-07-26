Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщине попытались проломить голову бутылкой в подъезде ее дома в Подмосковье

Мужчина напал на жительницу Королева в подъезде и ударил ее бутылкой по голове

В подмосковном Королеве мужчина напал с бутылкой на женщину в подъезде ее дома. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вечером 24 июля, когда пострадавшая возвращалась домой с пакетами в обеих руках. Она увидела, что за ней кто-то идет, и задержалась у входной двери.

Следом за женщиной в подъезд прошел незнакомый ей мужчина и без слов распылил в лицо перцовый баллончик. После этого он вытащил стеклянную бутылку и дважды ударил ею по голове жертвы.

Женщина побежала дальше по коридору, а злоумышленник немедленно покинул дом. В результате нападения 42-летняя пострадавшая получила травму головы и ожог лица.

В прокуратуре Московской области сообщили, что личность нападавшего уже установлена, однако он пока не задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее житель Тульской области ранил ножом адвоката своей бывшей жены у здания суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами