Женщине попытались проломить голову бутылкой в подъезде ее дома в Подмосковье

В подмосковном Королеве мужчина напал с бутылкой на женщину в подъезде ее дома. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вечером 24 июля, когда пострадавшая возвращалась домой с пакетами в обеих руках. Она увидела, что за ней кто-то идет, и задержалась у входной двери.

Следом за женщиной в подъезд прошел незнакомый ей мужчина и без слов распылил в лицо перцовый баллончик. После этого он вытащил стеклянную бутылку и дважды ударил ею по голове жертвы.

Женщина побежала дальше по коридору, а злоумышленник немедленно покинул дом. В результате нападения 42-летняя пострадавшая получила травму головы и ожог лица.

В прокуратуре Московской области сообщили, что личность нападавшего уже установлена, однако он пока не задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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