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Неизвестный потребовал деньги у москвички и попытался отрезать ей нос ножом

В Москве грабитель напал на женщин в парке и пытался отрезать нос у одной из них

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Depositphotos

В Москве ищут неизвестного, который пытался отрезать нос женщине ради денег. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, минувшей ночью две подруги сидели на лавочке в сквере 1905 года в Пресненском районе столицы. Внезапно к женщинам подошел незнакомец в синем спортивным костюме, в руке у высокого и худого мужчины у него был нож. Он ударил им 45-летнюю москвичку по носу и потребовал, чтобы она дала ему деньги.

Злоумышленник успел отсечь у пострадавшей кусок кожи и скрылся, когда получил наличные. Медики оказали женщине необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Прямо сейчас правоохранители разыскивают нападавшего, он до сих пор не задержан.

Ранее отец и сын из Владимирской области избили в метро москвича ради телефона.

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