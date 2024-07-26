Неизвестный потребовал деньги у москвички и попытался отрезать ей нос ножом

В Москве ищут неизвестного, который пытался отрезать нос женщине ради денег. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, минувшей ночью две подруги сидели на лавочке в сквере 1905 года в Пресненском районе столицы. Внезапно к женщинам подошел незнакомец в синем спортивным костюме, в руке у высокого и худого мужчины у него был нож. Он ударил им 45-летнюю москвичку по носу и потребовал, чтобы она дала ему деньги.

Злоумышленник успел отсечь у пострадавшей кусок кожи и скрылся, когда получил наличные. Медики оказали женщине необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Прямо сейчас правоохранители разыскивают нападавшего, он до сих пор не задержан.

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