Появились новые кадры обрушения башен-близнецов в США

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал на YouTube ранее неизвестное видео крушения башен Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001 года, снятое на профессиональную камеру.

В подписи к видео фотограф уточнил, что кадры были сняты с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером. Сугимото также попросил пользоваться записью только для «исторических архивных целей».

На кадрах детально видно, как от крыш башен поднимается черный дым, а затем оба здания падают.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

В сентябре 2023 года политик Роберт Кеннеди – младший заявлял, что сомневается в официальной версии о терактах 11 сентября 2001 года. Он обратил внимание на то, что во время терактов рухнуло одно из изданий, в которое самолет террористов не врезался. Согласно одной из теорий заговора, в строение номер семь Всемирного торгового центра располагались офисы спецслужб США.

Ранее в ФБР сообщили об угрозе похожего на «Крокус» теракта в США.