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Обвиняемого в подрыве авто в Москве задержали, когда он приехал за украинским паспортом

Обвиняемого в подрыве авто задержали во время приезда за паспортом Украины

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СК РФ

Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве автомобиля Land Cruiser российского военного в Москве, рассказал, при каких обстоятельствах был задержан в турецком городе Бодрум. Кадры допроса опубликовал СК.

Он пояснил, что из Турции, где ему должны были передать паспорт, собирался ехать на Украину. По словам Серебрякова, документ обещали вручить «неназванные люди на месте задержания».

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали 29-летнего Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова.

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Подрыв внедорожника в Москве
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