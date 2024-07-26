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На Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты

На Сахалине мужчина отогнал медведя от соседки по даче с помощью лопаты

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине медведь вышел из леса и напал на дачницу. Спастись от дикого зверя ей удалось благодаря соседу, сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Накануне медведь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская. По словам специалистов, его привлекли рыбные отходы, оставленные на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесным массивом.

Животное, собравшееся полакомиться, толкнуло местную жительницу. Как пишет Telegram-канал «Точка отсчета», ее крики «были душераздирающими». Их услышал другой дачник, который быстро схватил лопату и ударил ею медведя по голове.

Известно, что женщина осталась невредима, а медведь скрылся в лесу. После этого лесничие выследили его и отстрелили.

Ранее отец и сын из Новосибирской области спаслись от медведя, спрятавшись в овраге.

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