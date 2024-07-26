Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

HR-менеджер рассказала, как вести себя на собеседовании

HR-менеджер Баранова: на собеседовании нужно грамотно себя презентовать

close
100%
Shutterstock/shisu_ka

Соискателям важно уметь правильно презентовать себя на собеседовании, чтобы получить работу. Об этом рассказала ведущий специалист по подбору персонала, карьерный консультант и генеральный директор компании B.lab Executive Search Ирина Баранова, передает Pravda.Ru.

Она советует рассказать о своих достижениях, планах на приобретение новых навыков и продвижение по карьерной лестнице, выполняемых обязанностях и результатах на предыдущей работе. По ее словам, важно также быть внимательным к задаваемым вопросам и корректно на них отвечать.

Перед собеседованием эксперт рекомендует тщательно изучить предлагаемую вакансию и компанию. Лучше всего делать акцент на своих достижениях и мотивации, заключила Баранова.

Бизнес-консультант, эксперт в сфере консалтинга, трекинга и HR, основательница компании Hrhub Евгения Кудрина рассказала в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорила, что собеседование — это процесс, в котором две стороны оценивают друг друга и после каждого взаимодействия понимают, хотят ли двигаться дальше — к совместной работе. Она советовала относиться к собеседованию как к простой беседе.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы пройти собеседование с ИИ при трудоустройстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами