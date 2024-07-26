HR-менеджер рассказала, как вести себя на собеседовании

Соискателям важно уметь правильно презентовать себя на собеседовании, чтобы получить работу. Об этом рассказала ведущий специалист по подбору персонала, карьерный консультант и генеральный директор компании B.lab Executive Search Ирина Баранова, передает Pravda.Ru.

Она советует рассказать о своих достижениях, планах на приобретение новых навыков и продвижение по карьерной лестнице, выполняемых обязанностях и результатах на предыдущей работе. По ее словам, важно также быть внимательным к задаваемым вопросам и корректно на них отвечать.

Перед собеседованием эксперт рекомендует тщательно изучить предлагаемую вакансию и компанию. Лучше всего делать акцент на своих достижениях и мотивации, заключила Баранова.

Бизнес-консультант, эксперт в сфере консалтинга, трекинга и HR, основательница компании Hrhub Евгения Кудрина рассказала в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорила, что собеседование — это процесс, в котором две стороны оценивают друг друга и после каждого взаимодействия понимают, хотят ли двигаться дальше — к совместной работе. Она советовала относиться к собеседованию как к простой беседе.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы пройти собеседование с ИИ при трудоустройстве.