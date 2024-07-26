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Обвиняемого в подрыве авто в Москве отправят в СИЗО после допроса

СК: обвиняемого в подрыве машины военного в Москве отправят в СИЗО после допроса

Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве внедорожника участника специальной военной операции, переведут в СИЗО после допроса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«По ходатайству следствия фигуранту судом заочно была избрана мера пресечения. В связи с этим после допроса он будет помещен под стражу», — заявила представитель СК.

Инцидент, о котором идет речь, произошел рано утром 24 июля. На севере Москвы был подорван внедорожник марки Toyota, который находился на парковке жилого дома. В результате взрыва пострадали женщина и мужчина, которые находились внутри авто. По данным СК, причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета».

Подозреваемого в организации взрыва задержали в турецком Бодруме. Им оказался 29-летний Евгений Серебряков из Волгоградской области.

Позже в ходе допроса СК РФ установил, что Серебряков действовал по заказу Службы безопасности Украины. Кроме того, стало известно о встрече обвиняемого с куратором за рубежом и о месте получения компонентов для создания взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви.

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Подрыв внедорожника в Москве
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