В Кремле сочли уровень рождаемости в РФ катастрофическим

Коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

По словам представителя Кремля, россиян с каждым годом «становится меньше». По словам Пескова, справиться с этой проблемой поможет только увеличение среднего коэффициента рождаемости.

«Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он обратил внимание, что эта цифра сравнима с европейскими странами и Японией.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что в России собираются повысить коэффициент рождаемости.

28 июня в Госдуме предложили министерству здравоохранения заняться вопросом сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель.

Ранее Минздрав одного из российских регионов сообщил о всплеске смертности среди жителей.