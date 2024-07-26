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В Кремле сочли уровень рождаемости в РФ катастрофическим

Песков заявил, что уровень рождаемости в РФ находится на страшно низком уровне

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Maxim Shemetov/Reuters

Коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

По словам представителя Кремля, россиян с каждым годом «становится меньше». По словам Пескова, справиться с этой проблемой поможет только увеличение среднего коэффициента рождаемости.

«Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он обратил внимание, что эта цифра сравнима с европейскими странами и Японией.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что в России собираются повысить коэффициент рождаемости.

28 июня в Госдуме предложили министерству здравоохранения заняться вопросом сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель.

Ранее Минздрав одного из российских регионов сообщил о всплеске смертности среди жителей.

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