Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

Патриарх Константинопольский Варфоломей воспользуется своими связями в Государственном департаменте США с целью взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, оказав воздействие на власти Греции. Об этом РИА Новости заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Он отметил, что решение споров путем насильственного изгнания стало для Варфоломея в порядке вещей.

«Патриарх будет добиваться действий греческих властей, используя в качестве рычага дипломатию США — должна же быть на деле проявлена благодарность Госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах», — сказал Балашов.

Он напомнил, что попытки «зачистить» Эсфигмен уже предпринимались 21 год назад. Тогда монастырь предварительно взяли в кольцо блокады. Балашов не исключил штурма монастыря силовиками.

«После этого греческое государство побоялось народного гнева больше, чем строгого взгляда патриарха Варфоломея и велело снять осаду. Посмотрим, что будет на сей раз», — отметил протоиерей.

Накануне специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос заявил, что на Афон ввели полицию, чтобы выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен. Его игумен Мефодий (Папаламбракопуло) призвал не допустить захвата монастыря полицейскими, подчеркнув, что монахи будут защищать обитель.

До этого глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с рассмотрения во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.