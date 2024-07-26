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В порту Ванкувера ожидаются задержки поставок

Крупнейший в Канаде порт ожидает задержки в движении товаров из-за пожаров

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Chris Helgren/Reuters

Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержек в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. Об этом сообщает CBC.

В публикации отмечается, что лесной пожар уничтожил от 30 до 50% построек в Джаспере.

Власти Ванкувера подчеркнули, что городской порт все еще открыт и продолжает работать, но в ближайшие дни после событий в Джаспере могут наблюдаться задержки в движении товаров через гавань.

До этого канадские ученые из университетов Ватерлоо и Ниписсинга выяснили, что летом 2023 года в стране произошел сильнейший выброс мышьяка в окружающую среду из-за лесных пожаров.

Исследователи обнаружили, что выбросы мышьяка из водно-болотных угодий вызывают наибольшее беспокойство из-за их тенденции накапливать загрязняющие вещества по сравнению с лесами.

Беспрецедентные выбросы отравляющего соединения близ Йеллоунайфа были обусловлены загрязнением местной среды отходами местной горнодобывающей промышленности, уточнили специалисты.

Ранее ученые нашли связь между лесными пожарами и уровнем озона в атмосфере.

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