Россиянам рассказали, можно ли предотвратить опасный колоректальный рак

Колоректальный рак — собирательное название злокачественных опухолей, которые образуются в толстой и прямой кишке. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний. О том, можно ли предотвратить это заболевание, «Газете.Ru» рассказала хирург-колопроктолог Нина Зубова.

На развитие колоректального рака во многом влияет образ жизни человека. Многочисленные исследования доказали: вредные привычки, нездоровое питание, отсутствие физической нагрузки, воспалительные заболевания желудка и кишечника в несколько раз увеличивают вероятность развития колоректального рака.

«Развитию рака кишечника способствует употребление в пищу большого количества красного мяса — говядины, свинины, баранины, быстрых углеводов, фастфуда, недостаток в рационе фруктов, овощей, дефицит витамина К и витаминов группы B. Курение увеличивает риск заболевания на 30–40%, значительно повышается вероятность колоректального рака у тех, кто систематически пьет алкогольные напитки, а также хлорированную воду из-под крана. Под воздействием этих факторов в кишечнике формируются доброкачественные новообразования — полипы, которые со временем могут положить начало раковой опухоли», — заявил эксперт «Гeмотест».

Обычно вредные привычки и нездоровый рацион сочетаются с малоподвижным образом жизни. Отсутствие физической нагрузки отрицательно влияет на работу кишечника, что приводит к ухудшению пищеварения.

Еще один немаловажный фактор, влияющий на онкогенный процесс, — воспалительные заболевания кишечника. Например, у пациентов с неспецифическим язвенным колитом рак толстой кишки выявляют в 5–10 раз чаще, чем в остальной популяции. Также предраковым заболеванием считается болезнь Крона.

«Если вовремя диагностировать и контролировать течение хронических воспалительных заболеваний кишечника, придерживаться здорового рациона, употреблять в пищу достаточное количество овощей и фруктов и избегать вредных привычек, вероятность развития колоректального рака значительно снизится. Конечно, с этим заболеванием может столкнуться и человек, который годами следует принципам здорового образа жизни, но все-таки лучше не давать болезни дополнительных шансов», — отметила врач.

Колоректальный рак развивается довольно долго. От формирования первых раковых клеток до четвертой стадии может пройти до 10 лет. Но на ранних этапах опухоль развивается практически бессимптомно и человек даже не подозревает, что его здоровью что-то угрожает. Боли, расстройство пищеварения и другие признаки начинают проявляться, когда новообразование уже разрослось и зачастую дало метастазы в лимфоузлы и другие органы. Примерно в половине случаев колоректальный рак диагностируют на третьей-четвертой стадии, когда прогноз уже неблагоприятен.

Между тем существуют довольно простые и действенные методы профилактики колоректального рака. Людям старше 40 лет стоит раз в год сдавать анализ на скрытую кровь в кале. Он помогает эффективно выявить кровоточивость воспаленной слизистой оболочки кишки или полипов, которое в некоторых случаях может сигнализировать о раке кишечника или желудка.

«Это несложное исследование, которое не требует длительной подготовки и направления от врача. Самое сложное — организовать себя и проводить его регулярно. Даже такой элементарный скрининг позволил бы выявлять большое количество случаев колоректального рака на той стадии, когда он еще хорошо поддается лечению. После 50 лет раз в 2–3 года стоит проходить колоноскопию. Это исследование требует больше времени для выполнения и менее приятное, чем обычный анализ, но оно помогает держать здоровье кишечника под контролем», — сказала врач.

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