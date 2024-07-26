Зумеров раздражают тестовые задания, а миллениалы считают себя идеальными сотрудниками

Чаще всего новую работу респонденты ищут через онлайн-сервисы с вакансиями: поколение X — 77%, миллениалы — 83%, зумеры — 90%. Общим знаменателем оказался и способ поиска — через друзей и знакомых (47%, 43% и 53% соответственно). Это показало исследование LAMPA и сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примечательно, что «место под солнцем» продолжают находить и через центры занятости: поколение X (15%), миллениалы (12%), зумеры (11%). А вот объявления в газетах и журналах преимущественно предпочитает поколение X — такой ответ дали 15% респондентов этого возраста.

При выборе места работы в первую очередь все обращают внимание на размер зарплаты — более 75% представителей трех групп дали такой ответ. У поколения X (49%) и миллениалов (51%) следующим вариантом в топе оказалось местоположение: важно, чтобы дорога от дома до условного офиса не занимала много времени. С небольшим отрывом у зумеров преобладают задачи и обязанности (37%), зато гибкий график и возможность работать удаленно отметили 26% и 21% респондентов соответственно. Для остальных удаленка не имеет большого значения при выборе работы (5% поколения X и 9% миллениалов). А вот адекватное руководство ценят более 30% ответивших в каждой группе.

На вопрос, что больше всего раздражает при трудоустройстве, большой процент респондентов выделяет работодателей, которые пытаются совместить в одной вакансии работу нескольких сотрудников: поколение X — 56%, миллениалы — 49%, зумеры — 47%.

Что еще выбирали респонденты: фактические условия работы (зарплата, режим) не совпадают с тем, что написано в вакансии (поколение X — 48%; миллениалы — 49%; зумеры — 63%). А еще — расплывчатый список задач и обязанностей: 36%, 38% и 52% соответственно. Зумерам также не нравятся тестовые задания (32%) и непрофессиональная коммуникация, когда не спрашивают об удобном времени встречи и не интересуются ожиданиями по зарплате (21%).

Аналитики спросили у представителей разных поколений, работают ли они по специальности. И уже здесь видна разница в «профессиональном менталитете» у людей разных возрастов. 52% родившихся с 1965 по 1980 гг. строят карьеру с соответствующим дипломом в руках. У миллениалов голоса разделились — 41% выбрал вариант «Да», и ровно столько же ответили «Нет». В смежной отрасли из них работают 16%. А вот зумеры, как показывает исследование, развиваются совсем в других сферах (58%) и лишь 20% работают по специальности.

По результатам опроса, представители поколения X долго остаются на привычном месте: 33% более 8 лет не меняли работу, 19% и 18% человек уходят в другие компании раз в 4-5 лет и 6-7 лет соответственно. Миллениалы, как правило, делают так раз в 2-3 года (33%) и раз в 4-5 лет (24%). Те, кто родился после 1997 года, совершают «переходы» раз в год (26%). Но и зумеров, которые никогда не переустраивались, судя по всему, из-за небольшого опыта в принципе, много — 31% всех респондентов.

Главная причина смены места работы общая для всех — несоразмерная с нагрузкой оплата труда. Такой ответ выбрали 46% респондентов поколения X, 54% миллениалов (хотя 57% людей этой группы также волнует отсутствие карьерного и финансового роста) и 63% зумеров. Среди других веских поводов поменять работодателя опрошенные выделяют отсутствие карьерного и финансового роста (39% поколения X), более выгодное предложение от другой компании (34% миллениалов) и ухудшение взаимоотношений с коллективом (58% зумеров).

Что как сотрудника представителей разных возрастов раздражает на работе больше всего? И снова все упирается в деньги: ответ «Заработная плата ниже рынка без возможности ее повысить» выбрало большинство респондентов — 49% людей поколения X, 38% миллениалов и 47% зумеров.

Какие еще факторы отметили отвечающие? Неадекватное руководство (поколение X — 23%; миллениалы — 19%; зумеры — 22%), задачи, не имеющие отношения к должности (22%; 20%; 32% соответственно), а также отсутствие карьерного роста (20%; 26%; 11% соответственно.

В опросе респондентам были предложены разные поведенческие привычки с вопросом «Что вы замечаете за собой на работе?». Спойлер: поколение X и миллениалы считают себя образцово-показательными, а зумеры сплетничают о коллегах.

Поколение X: «Ничего из перечисленного — я идеальный сотрудник» (27%), «Не умею делегировать задачи», «Не умею контролировать эмоции» (15%), «Никогда не делаю больше, чем просят» (15%).

Миллениалы: «Не умею делегировать задачи» (21%), «Ничего из перечисленного — я идеальный сотрудник» (18%), «Никогда не делаю больше, чем просят» (17%).

Зумеры: «Никогда не делаю больше, чем просят» (37%), «Не умею контролировать эмоции» (26%), «Сплетничаю о коллегах» (26%), «Ни с кем из коллег не поддерживаю дружеские отношения» (21%). Интересно, что ответ с делегированием выбрали всего 5% зумеров, что по сравнению с топом более старших поколений, очень маленькое число.

Какой он, идеальный коллега, для каждого поколения? Профессионализм и знание своего дела особо ценятся старшими: X (64%) и миллениалы (62%). Также обе группы любят коллег, всегда готовых поддержать или помочь с задачами (58% и 60% соответственно). Зумеры немного выделяются: для них помощь стоит наравне с общительностью и весельем (63% на каждый вариант). Топ среди тех, кто родился с 1997 по 2016 годы, закрывает готовность коллеги делиться знаниями (58%). Видимо, авторитет для молодых работников не пустой звук.

В руководителях, по мнению работников 1965-1996 годов рождения, важны забота о сотрудниках (62% поколения X; 64% миллениалов) и профессиональные качества (62% поколения X; 62% миллениалов). Зумеры тоже любят вовлечение и внимание со стороны начальника (84%), а дальше большинством неожиданно был выбран вариант «Возможность общаться с руководителем неформально» (58%).

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