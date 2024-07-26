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Больше трети россиян принимали решение об отказе от работы по просьбе партнера

Треть россиян всегда советуются с партнером при выборе работы

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Jelena Zelen/Shutterstock/FOTODOM

Более трети россиян хотя бы раз отказывались от рабочего предложения, если партнер был против. Такие данные аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» получили в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

32,9% всегда советуются с партнером при поиске работы. 17,2% считают, что карьера — личное дело каждого. 12,6% советуются по вакансии только в том случае, если потенциальная работа существенно изменит жизненный уклад.

При поиске работы россияне обсуждают с партнерами (вопрос подразумевал множественный выбор) график — 44,1%, уровень зарплаты — 38,4%, соцпакет — 31,3%, местоположение — 27,8%, условия работы — 19,6%, функциональные обязанности — 11,2%, возможные командировки — 8,9%.

37,6% россиян отказывались от трудоустройства, если партнер был против. Игнорировали мнение и устраивались на интересующее место работы 12,4%.

«Во главу угла при поиске работы соискатели ставят социальный комфорт и — при наличии отношений — комфорт партнера. Это крайне важно, потому во многом обеспечивает психоэмоциональное благополучие, позволяет получить поддержку семьи и дополнительную уверенность, что в конечном счете зачастую спасает от излишней рабочей усталости и выгорания», — прокомментировала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Ранее выяснилось, что меньше половины россиян всегда достигают KPI на работе.

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